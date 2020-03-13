Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor
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Zap bölgesi, Çukurca, Hakkari, Güncel

Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor

HAKKARİ'nin yıllarca terör olaylarıyla anılan Zap Vadisi'nde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin geliştirdiği projeyle sosyal rekreasyon tesisi yapılacak.

13.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:57
Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor

HAKKARİ'nin yıllarca terör olaylarıyla anılan Zap Vadisi'nde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin geliştirdiği projeyle sosyal rekreasyon tesisi yapılacak.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Hakkari- Çukurca yolundaki Zap Vadisi'nde, rekreasyon sosyal tesislerinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Duruk ve teknik ekipten bilgi alan Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde Çukurca yolunda sosyal rekreasyon tesisler projesini yerinde incelediklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Bu tesisleri bitirdiğimiz takdirde yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda parkıyla, bahçesiyle, eğlence yerleriyle, çocuk parklarıyla Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Yine Zap üzerinde bir köprü, teras kat gözetleme kuleleri, ayrıca iki tarafı restoran, kafeler Hakkari'mize gerçekten sosyal bir faaliyet olarak hafta sonları ve boş zamanlarda nefes alacakları vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Burada İl Özel İdare'nin araçlarıyla ilk etapta çalışmalara başladık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'müzün araçları da dere ıslahında çalışıyorlar. Önümüzdeki yılarda bu projeyi bitirip, Hakkari'de otel projesinden sonra önemli ikinci projemiz olacak. Hakkari için önemli ciddi güzel bir proje inşallah Hakkari'miz için hayırlı olur." dedi.


Kaynak: DHA

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