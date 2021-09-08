Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı (2)
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Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı (2)

Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı (2)
Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara - Haberler | Güncel

YARALI AYI KURTARILAMADIHakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşüp, rafting ekibince kurtarılan yarayı ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Koruma Merkezi'ne sevk edildi.

YARALI AYI KURTARILAMADI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşüp, rafting ekibince kurtarılan yarayı ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Koruma Merkezi'ne sevk edildi. Burada ameliyat altına alınan ayı, veterinerlerin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara

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