Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı (2)
YARALI AYI KURTARILAMADIHakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşüp, rafting ekibince kurtarılan yarayı ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Koruma Merkezi'ne sevk edildi.
YARALI AYI KURTARILAMADI
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşüp, rafting ekibince kurtarılan yarayı ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Koruma Merkezi'ne sevk edildi. Burada ameliyat altına alınan ayı, veterinerlerin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara