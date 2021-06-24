Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın sırasında haberleri yarıda kesip maaş alamadıklarından dert yandı

Zambiya'da bir TV sunucusu, haberleri yarıda keserek kendilerine ücret ödenmediğinden dert yandı. Yayın aniden kesilirken, kanal yönetimi haber sunucusunun "sarhoş olduğunu" iddia etti. Kanalın kendisiyle ilgili iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren sunucu ise haber bülteninden önce 3 program daha sunduğuna dikkat çekti.

Zambiya'da Kabinda Kalimina isimli bir TV sunucusu, haber sunuşunu yarıda keserek kendisine ve meslektaşlarına bir süredir ödeme yapılmadığından bahsetmeye başladı.

"BİZLER İNSANIZ, ÖDEME ALMAMIZ GEREKİYOR"

Kalimina, "Haberlerin dışında, bayanlar baylar, bizler insanız. Ödeme almamız gerekiyor. Ne yazık ki KBN kanalında ödeme alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

OLAYA KARIŞAN HERKES DİSİPLİN CEZASI ALACAK

Sunucunun bu sözleri üzerine yayın aniden kesilirken, ekranda Kalimina yerine program açılış görüntüleri dönmeye başladı. Televizyon kanalının CEO'su ise, Kalimina'nın sarhoş olduğunu iddia ederek olaya karışan herkesin disiplin cezası alacağını söyledi.

SARHOŞ OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİALARA TOKAT GİBİ YANIT

Kendisi hakkında "Sarhoştu" iddialarıyla ilgili konuşan Kalimina ise, yaptığı paylaşımda haber bülteninden önce 3 program daha sunduğuna dikkat çekti.