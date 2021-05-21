Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
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Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz - Haberler | Sağlık

Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan bir vatandaş, oltasına takılan zehirli Trakonya balığı ile temas edince hastanelik oldu.

Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan bir vatandaş, oltasına takılan zehirli Trakonya balığı ile temas edince hastanelik oldu. Denizde rahatsızlanan ve arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verilen adam, apar topar hastaneye kaldırılırken, tekneyle balıkçının hastaneye yetiştirilme anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Milas ilçesine bağlı Kazıklı mevkii civarında meydana geldi. İzmir'in Tire ilçesinde ikamet eden ve amatör balıkçılık yapan Süleyman Bacak, arkadaşları ile birlikte Kazıklı'dan balığa açıldı. Dönüş yolunda tekrar denize attığı oltasına takılan zehirli Trakonya balığına temas eden talihsiz adam, bir süre sonra rahatsızlandı.

'Zamana karşı yarış'

Kolunda kasılmalar başlayan ve acil olarak 112'den yardım isteyen Bacak'ın arkadaşları, Kazıklı Marina'ya doğru yola çıktı. İhbarı alan sağlık ekipleri de hemen bölgeye hareket etti. Marinada tekneden alınıp ambulansa bindirilen Süleyman Bacak'a ilk müdahale, burada 112 ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından Bacak, tedavi amaçlı Didim Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, zehirli balık ile temas sonucu rahatsızlanan Süleyman Bacak'ın hastaneye yetiştirilme anlarını arkadaşlara kameralara kaydetti.

"Dünyanın en zehirli balığıymış"

Didim Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan amatör balıkçı tekrar İzmir'e döndü. Süleyman Bacak, "Yaklaşık 12 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm. Temas etmemle birlikte dayanılmaz bir acı yaşadım. İnternetten baktık, dünyanın en zehirli balığıymış. İçindeki zehir aynı anda 250 adet fareyi öldürebiliyormuş. Allah'a şükür ucuz atlattık. Bundan sonra tuttuğum balıkları daha detaylı inceleyeceğim" dedi.

Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
Zamana karşı yarış: Zehirli Trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz

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