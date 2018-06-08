FETÖ Çatı Davasında Aralarında Hidayet Karaca'nın da Olduğu 4 İsme Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı
FETÖ çatı davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
ESKİ SAMANYOLU GRUBU BAŞKANI KARACA'NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 4 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI
15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında kararını açıklayan mahkeme, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da arasında bulunduğu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE AÇILAN DAVADA 3 İSME 10'AR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
14 ARALIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca,14 Aralık operasyonunda gözaltına alınmışlardı.