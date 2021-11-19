Zaman Çarkı 2. sezonu çıkacak mı, hangi platformda? Amazon Prime Zaman Çarkı 2. yeni sezonu ne zaman çıkacak, çekimleri başladı mı?

Zaman Çarkı bugün ilk sezonu ile yayınlandı. İlk sezonunun ardından dizinin 2. sezonu ne zaman çıkacak araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Pasha Bocarie, Barney Harris, Johann Myers, David Sterne, Marcus Rutherford gibi isimlerin bulunduğu Zaman Çarkı dizisi 2. sezonu ne zaman, hangi gün?

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Zaman Çarkı dizisi 1. sezonu ile bugün 19 Kasım Cuma günü Amazon Prime platformunda yayınlanacaktır.

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Robert Jordan'ın aynı isimli fantastik serisinden uyarlanan Zaman Çarkı dizisi Amazon Prime platformunda yayınlanıyor.

ZAMAN ÇARKI 2. SEZONU ÇIKACAK MI, RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. 2. sezonu da aynı şekilde 8 bölümden oluşacak ve Amazon Prime platformunda yayınlanacaktır. Zaman Çarkı 2. sezonu Amazon Prime tarafından onaylanmıştı.

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Rosamund Pike

Kae Alexander

Naana Agyei Ampadu

Pasha Bocarie

Barney Harris

Johann Myers

David Sterne

Marcus Rutherford

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ KONUSU NE?

Beş genç köylünün hayatları, garip ve güçlü bir kadının gelmesiyle sonsuza dek değişir. Kadın, içlerinden birinin Işık ve Karanlık arasındaki dengeyi sonsuza dek değiştirme gücüyle, kadim bir kehanetten geldiğini söyler. Karanlık Varlık hapisten kaçıp Son Savaş başlamadan evvel, dünyanın kaderi konusunda ya o yabancıya ya da kendilerine güveneceklerdir.

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