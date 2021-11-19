Zaman Çarkı 2. sezonu çıkacak mı, hangi platformda? Amazon Prime Zaman Çarkı 2. yeni sezonu ne zaman çıkacak, çekimleri başladı mı?
Zaman Çarkı dizisinin ilk sezonu bugün Amazon Prime platformunda yayınlandı. Dizinin ilk sezonunun çıkmasının ardından 2. sezonu ne zaman çıkacak merak edildi. Peki, Zaman Çarkı 2. sezonu çıkacak mı, hangi platformda? Amazon Prime Zaman Çarkı 2. yeni sezonu ne zaman çıkacak, çekimleri başladı mı? Zaman Çarkı yeni sezon ne zaman çıkar? Zaman Çarkı yeni sezonu seneye mi çıkacak?
Zaman Çarkı bugün ilk sezonu ile yayınlandı. İlk sezonunun ardından dizinin 2. sezonu ne zaman çıkacak araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Pasha Bocarie, Barney Harris, Johann Myers, David Sterne, Marcus Rutherford gibi isimlerin bulunduğu Zaman Çarkı dizisi 2. sezonu ne zaman, hangi gün?
Zaman Çarkı dizisi 1. sezonu ile bugün 19 Kasım Cuma günü Amazon Prime platformunda yayınlanacaktır.
Robert Jordan'ın aynı isimli fantastik serisinden uyarlanan Zaman Çarkı dizisi Amazon Prime platformunda yayınlanıyor.
Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. 2. sezonu da aynı şekilde 8 bölümden oluşacak ve Amazon Prime platformunda yayınlanacaktır. Zaman Çarkı 2. sezonu Amazon Prime tarafından onaylanmıştı.
Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:
- Rosamund Pike
- Kae Alexander
- Naana Agyei Ampadu
- Pasha Bocarie
- Barney Harris
- Johann Myers
- David Sterne
- Marcus Rutherford
Beş genç köylünün hayatları, garip ve güçlü bir kadının gelmesiyle sonsuza dek değişir. Kadın, içlerinden birinin Işık ve Karanlık arasındaki dengeyi sonsuza dek değiştirme gücüyle, kadim bir kehanetten geldiğini söyler. Karanlık Varlık hapisten kaçıp Son Savaş başlamadan evvel, dünyanın kaderi konusunda ya o yabancıya ya da kendilerine güveneceklerdir.
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