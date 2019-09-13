Zalim İstanbul'un Ceren'inden sınırları zorlayan göğüs dekolteli paylaşım

13.09.2019 09:13

Bekaret sahnesiyle gündeme gelen Zalim İstnabul'un Ceren'i paylaşımıyla olay oldu. Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Farklı senaryosuyla farkını ortaya koyan dizinin genç yeteneklerinden Bahar Şahin, göğüs dekolteli cesur paylaşım yaptı. Şahin'e binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçileri verdiği pozu eleştirdi.

SINIRLARI ZORLADI

Sık sık cesur paylaşımları ile şimşekleri üzerine çeken Bahar Şahin, bu kez instagram hesabında derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Bu paylaşıma takipçileri sınırları zorladın yorumu yaptı.

"EVE GİDİNCE ÇOK AĞLADIM"

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde dizinin 2. bölümünde Ozan Dolunay'ın canlandırdığı Cenk Karaçay ile öpüştüğü sahneye gönderme yapmış ve çok utandığını ifade etmişti. Sahnenin çekimi sırasında yönetmen Cevdet Mercan'a dönüp "Hocam siz bakmasanız" diye seslenen Bahar Şahin, ayrıca "Evi gidince çok ağladım, çok utandım" ifadelerini kullanmıştı.