Zalim İstanbul 34. bölüm izle! Zalim İstanbul 35. bölüm fragman yayınlandı! Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle! Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Zalim İstanbul dizisi 34. bölümü ile yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk'in Cemre'ye Ceren'in bebeğinin babası olduğunu itiraf ettiği sahne bu hafta nefesleri kesti. Zalim İstanbul'un yayınlanan bölümünü takip edemeyenler son bölüme dair araştırma yapmaya başladı. İşte Zalim İstanbul son bölüm

Kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul 34. Bölümü ile yayınlandı. 9 Mart Pazartesi akşamı 34. Bölümü ile ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisinde Şeniz'in sakat kalarak köşke gelmesi ve Agah'ın büyük ihanet karşısında vereceği tapki Zalim İstanbul hayranlarını meraklandırdı. İşte diziyi kaçıranlar için Zalim İstanbul 34. Bölüm! Zalim İstanbul 35. bölüm fragman yayınlandı! Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah'ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk'in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman'ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla'nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk'in itirafı ile karşılaşacaktır.

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Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay

Deniz Uğur/ Seher Yılmaz

Mine Tugay/ Şeniz Karaçay

Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay

Simay Barlas/ Damla Karaçay

Berker Güven/ Nedim Karaçay

Bahar Şahin/ Ceren Karaçay

Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay

İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek/ Nurten

Sevcan Sini/ Oya

Oğuz Peçe/ Yusuf