Zalim İstanbul 14. yeni bölüm izle! Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı izle

08.10.2019 08:41

7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 14. bölümünde Cemre ve Cenk, herkesi şok eden bir olaya imza atıyorlar! Son bölümde yaşananları Zalim İstanbul 14. son bölüm izle ile öğrenebilir; Zalim İstanbul 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ile bir sonraki bölümde neler olacağını öğrenebilirsiniz. Zalim İstanbul 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul 14. son bölüm izle

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE…

ZALİM İSTANBUL 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 14. Bölümünde Cemre ve Cenk'in evliliği köşkte bomba etkisi yaratıyor!

Şeniz ve ev halkı Cenk'in Amerika'ya gidişi için verilen partidedir. Cenk gidiş partisine bomba bir haberle iştirak eder. Cemre ile evlenmiştir ve bu haberi tüm davetlilerin önünde haykırır. Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu haber herkesin üzerinde şok etkisi yaratır. Şaşkınlıklar geçtikten sonra Şeniz kendini kaybetmiş bir şekilde Cenk ve Cemre'ye hamle eder. Çıldırmış gibi bu haberin yalan olduğnu oğlu Cenk'ten itiraf etmesini bekler; fakat, Cenk evlilik cüzdanını herkese sallar. Şeniz daha da çıldırır; ama, yapabileceği bir şey kalmamaıştır. Aynı ruh halini Ceren de yaşar. Kendini odaya kapatır ve bunun bir hayal olmasını diler.



Agah Beyin ise, öfkeden gözleri bir şey görmez. Cenk'i evlatlıktan reddeder ve elindeki tüm imkanları ondan alır. Cemre ve Cenk bu baskılara hazırdırlar. Umursamadan planları doğrultusunda hareket ederler. Bu haber en çok Seher ve Nedim'i yaralar. Seher bir kızının daha gayri-meşru yollardan evlendiğini duyunca yıkılır. Nedim de, hayatının en güzel anlarını yaşatmış oldu Cemre'nin bu hareketini kabullenemez.

Bu sırada ilginç bir şey olur. Cemre'yi aklayacak olan görüntüler Seher'in elindedir. Flash belleği Şeniz'den aldıktan sonra içeriğine bakmak için Agah Beyin bilgisayarını kullanır. Gördükleri karşısında şoke olur. Ceren'in, Nedim'e eziyetlerini izlemektedir. İzlemeye daldığı sırada odaya Agah Bey girer ve o da bu kötü anlara şahit olur...

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ