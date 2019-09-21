Zalim Istanbul 12. Bolum 2. Fragman

Zalim Istanbul 12. Bolum 2. Fragman

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği yeni dizi ZALİM İSTANBUL her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

21.09.2019 11:01

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği yeni dizi ZALİM İSTANBUL her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

Oyuncular:

Fikret Kuşkan (Agah Karaçay), Deniz Uğur (Seher Yılmaz), Mine Tugay (Şeniz Karaçay), Ozan Dolunay (Cenk Karaçay), Simay Barlas (Damla Karaçay), Berker Güven (Nedim Karaçay), Bahar Şahin (Ceren Yılmaz), Sera Kutlubey (Cemre Yılmaz), İdris Nebi Taşkan (Civan Yılmaz), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)

Yapımcı: Şükrü Avşar

Yönetmen : Cevdet Mercan

Öykü/Senaryo: Sırma Yanık

Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni: Naz Erayda

Resmi Sosyal Medya Hesapları:

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