Zalim İstanbul 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Zalim İstanbul son bölüm izle

09.09.2019 08:50

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay'ın ye aldığı dizi Zalim İstanbul, yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Yayımlanan son bölümünde Ceren'in kendini bıçaklamasıyla tüm sırlar ortaya dökülür. Ancak Cemre ortada bir şeylerin döndüğünden şüphelenir. Zalim İstanbul 9.bölüm izle, 10. yeni bölüm fragmanı…

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkartıyor. Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek sırrı ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir.

10. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Nedim, kendisini kaçıran Cemre'ye 'Beni kurtardın.' der. Cemre'nin yaptıklarından sonra ev yangın yerine döner ve polisler Seher'i ve diğer aile üyelerini sorgular. Agah ve Ceren, Cemre'yi artık silmişlerdir. Şeniz ise Nedim ve Cemre'yi bulması için gizli gizli biriyle görüşür ve herkesten önce onları bulması talimatını verir. Cemre ile Nedim bulunabilecek mi?

OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin iddialı dizilerinden Zalim İstanbul'un güçlü kadrosunda; Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Ozan Dolunay, İdris Nebi Taşkan, Berk Güven, Simay Barlas, Deniz Uğur, Sera Kutlubey, Bahar Şahin, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek gibi isimler yer alıyor.