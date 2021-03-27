Zahide Yetiş doktor mu?

Ekranlarında sevilen sunucularından biri olan Zahide Yetiş, Zahide Yetiş'le adlı programda yer aldı. Sevilen ve ilgiyle takip edilen sunucusu Zahide Yetiş kimdir? Sık sıık açıklamalarıyla gündeme gelen Zahide Yetiş hakkında izleyiciler ve takipçiler Zahide Yetiş doktor mu? sorusunun yanıtını araştıyor.

Zahide Yetiş doktor mu? sorusu dikkat çeken başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Zahide Yetiş, televizyon programlarında birçok doktoru konuk etmekte

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür.

Anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalı olan Yetiş, liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

TRT'DE SESLENDİRMELER YAPTI

TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri Show TV'de haftaiçi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır. Ayrıca "Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!"adlı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı "Hey! Biz de Buradayız" isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

İŞ ADAMI CEM ARISOY İLE EVLİ

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan 39 yaşındaki Zahide Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. Ünlü sunucu, hamilelik haberini canlı yayında "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim." Sözleriyle duyurmuştu.

ZAHİDE YETİŞ DOKTOR MU?

Zahide Yetiş, televizyon ve seslendirme üzerine eğitimler alan başarılı bir sunucudur.