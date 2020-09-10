Zafer Şahin kimdir? Zafer Şahin kaç yaşında, nereli? Zafer Şahin hayatı ve biyografisi!

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ZAFER ŞAHİN KİMDİR?

Şuanda Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Zafer Şahin aslen İzmir'lidir ve 1973 yılında doğmuştur ve 2020 yılı esas alınırsa 47 yaşındadır. Mesleki kariyerinde 2008 yılında Parlamento muhabiri olarak göreve başladığı Yeni Asır Gazetesi için uzunca bir süre Ankara Temsilcisi olarak sürdürürken çalışma hayatının son 4 yılında Yazı işleri müdürlüğü olarak devam etmiştir ve 2017 yılının Kasım ayında görevini bırakarak meslek kariyerine Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak devam etmektedir. Gazeteciliğin yanı sıra Turkuvaz yayınlarından çıkan Kestanepazarı'nın Sahte Mesihi adlı kitabı yazmıştır.