Zafer Partisinde üye katılım töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Zafer Partisine katılan yeni üyeler için rozet takma töreni düzenlendi.

Partinin genel merkezindeki törende konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Partimiz kurulalı 5 ayı geçti ve bu 5 ay içinde tüm ambargolara rağmen partimiz, büyük bir gelişmeyi gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye bundan sonra da yeni katılımlarla daha güçlü bir şekilde devam edecek." dedi.

Özdağ, Türk milletinin birçok zorluğu geride bırakarak tarih içerisinde ilerlediğini belirterek "Türk gençliğine seslenmek istiyorum. Atatürk'ün size vermiş olduğu görevi yerine getirmek için gelin Zafer Partisinde birlikte mücadele edelim." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Özdağ, partiye yeni katılan isimler Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Prof. Dr. Gülümser Heper, Doç. Dr. İbrahim Gül, Bartu Soral, eski Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Eser Güneysel, Mehmet Zeki Bodur, Levent Dikmen, Nazlı Heyecan Veziroğlu ve eski Deva Partili Nezih İlter Karaman'a rozetlerini taktı.