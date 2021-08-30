Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı
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Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı

Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Burhaniye, 30 Ağustos Zafer Bayramını düzenlenen tören ve etkinliklerle kutladı. Sabah ilk olarak Kaymakamlık binasında tebrikat töreni düzenlendi. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ilçe protokolüyle tebrikleşti.

Tören daha sonra Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk töreniyle devam etti. Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon komutanı Mustafa Kıraç Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kaymakam, belediye başkanı ve garnizon komutanı ve gaziler araçla halkı selamladı.

Daha sonra Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç günün anlamına yönelik konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların devamında şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileri meydan da bulunan vatandaşlara sunuldu. Törenler bando gösterileri, askeri birlik ve halk oyunları ekibinin kortej yürüyüşüyle son buldu. - BALIKESİR

Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı
Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı
Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı
Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı
Zafer coşkusu Burhaniye'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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