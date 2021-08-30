Zafer Bayramı'nda Musa Eroğlu konserinde meydan doldu taştı
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Zafer Bayramı'nda Musa Eroğlu konserinde meydan doldu taştı

Zafer Bayramı'nda Musa Eroğlu konserinde meydan doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir'de ünlü Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verdiği konserde Cacabey Meydanı doldu taştı.

Kırşehir'de ünlü Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verdiği konserde Cacabey Meydanı doldu taştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, Musa Eroğlu ve 3 Alp'in seslendirdiği türkülerle Kırşehirliler doyasıya eğlendi. Cacabey Meydanı'ndaki konsere Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioglu, CHP Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Kırşehir Valiliği organizasyonunda resmi geçit töreni yapıldı. Belediye ise hoparlörlerden Kırşehirlilere zafer türküleri dinletti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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