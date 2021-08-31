Zafer bayramı düeti

İsmail Altunsaray ve Selçuk Balcı, Kurtuluş Savaşı'na giden yolun başladığı yerde, Samsun'da Atakum Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte sahneye çıktılar.

Yaklaşık 35 bin müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde ilk olarak sahneye çıkan İsmail Altunsaray, sevilen Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Selçuk Balcı ise Karadeniz türkülerinden, pop ve rock şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla katılımcılara coşkulu dakikalar yaşattı. "Yıldızların Altında" isimli rock müzik eserine kemençe yorumu katan Selçuk Balcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı. İsmail Altunsaray ve Selçuk Balcı'nın "Ben Denizde Bir Gemi" isimli Karadeniz Türküsüne yaptıkları düet ise geceye damgasını vurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Samsun'da sahnede olmaktan onur duyduklarını belirten ikili, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi de sahneden andılar. Sahne performanslarının ardından, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafıdan sanatçılara, geceye özel plaketler takdim edildi.

Kaynak: Snob Magazin