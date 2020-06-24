Zabıtadan hijyen denetimi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Kilimli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kuaför ve berberler denetlendi. Esnafların kontrolleri sağlanarak halkın sağlığı için alınan tedbirler yerinde denetlendi. Alınan önlemler konusunda esnaflar bilgilendirildi. Ekiplerin denetim ve bilgilendirmelerin süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA