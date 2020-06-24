Zabıtadan hijyen denetimi
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Zabıtadan hijyen denetimi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.

Zabıtadan hijyen denetimi
24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:08

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Kilimli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kuaför ve berberler denetlendi. Esnafların kontrolleri sağlanarak halkın sağlığı için alınan tedbirler yerinde denetlendi. Alınan önlemler konusunda esnaflar bilgilendirildi. Ekiplerin denetim ve bilgilendirmelerin süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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