Zabıtadan hijyen denetimi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.
24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:08
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.
Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Kilimli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kuaför ve berberler denetlendi. Esnafların kontrolleri sağlanarak halkın sağlığı için alınan tedbirler yerinde denetlendi. Alınan önlemler konusunda esnaflar bilgilendirildi. Ekiplerin denetim ve bilgilendirmelerin süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA