Zabıta ve itfaiye, polis haftasını kutladı
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Zabıta ve itfaiye, polis haftasını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zabıta ve itfaiye, polis haftasını kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi İtfaiye, Zabıta ve Özel Kalem Müdürü, Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret ederek polis haftasını kutladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi İtfaiye, Zabıta ve Özel Kalem Müdürü, Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret ederek polis haftasını kutladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Zabıta Müdürü Halit Aydın ve Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette, belediye yetkilileri Başkan Posbıyık'ın selamlarını ileterek polis haftasını kutladı. Ateş, Aydın ve Deniz, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin polis teşkilatıyla işbirliği içerisinde çalışmalarına devam ettiğini ve kolluk kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu desteği her zaman sağlamaya devam edeceklerini belirttiler.

Emniyet Müdürü Çelik de ziyaret nedeniyle belediye yetkililerine teşekkür etti. Ziyaretin anısına Çelik'e Gazi Alemdar tablosu hediye edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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