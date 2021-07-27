ZABITA MARKET DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZABITA MARKET DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR

ZABITA MARKET DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Siverek Belediyesi koronavirüs denetimleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Siverek Belediyesi koronavirüs denetimleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren market ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı.

Bu kapsamda denetime devam eden ekipler, marketlerde hijyen denetimi yaparken miadı dolan ürünlere el koydu.

Denetimler sırasında maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, eksiği bulunan esnafların evraklarını tamamlamalarını istedi.

Denetimlerin çok yönlü sürdüğünü aktaran Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, iş yerlerinin belirli periyotlarla denetlendiğini söyledi.

Halk sağlığının korunmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Gümüştaş, "Özellikle miadı geçen ürünlerin tehlikesi konusunda esnaflarımızı bilgilendiriyoruz ve son kullanım tarihi geçen ürünlere el koyuyoruz. Bizim için önemli ve hassas bir konudur. Bunun yanı sıra esnaflarımıza koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda da uyarıyoruz. El koyduğumuz ürünleri ise daha sonra imha ediyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Yener Demet Akalın
Spor Diego Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZABITA MARKET DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:19:14. #1.16#

title