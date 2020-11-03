Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov kaç yaşında nereli? Zabit Samedov Kuruluş Osman'a mı katılıyor?

Başarılı boksör Zabit Samedov hayatı araştırılanlar arasında yer alıyor. Kullanıcılar, Zabit Samedov eşi kim, evli mi? Sporcu kariyeri ile dikkat çeken kick boks ustası, Azerbaycan'da doğdu. Zabit Samedov biyografisi haberimizde.

Zabit Samedov kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Profesyonel kick boksçu Zabit Samedov, kariyerinde 65 maça çıktı ve 56'sını kazandı. Samedov hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Zabit Samedov nereli? Zabit Samedov evli mi? İşte, Zabit Samedov hakkında ayrıntılar...

ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

Boksör, 21 Temmuz 1984 tarihinde Azerbeycan'da dünyaya geldi, Belarus (Beyaz Rusya) vatandaşıdır. Ailesi ile birlikte 10 yaşında Minsk'e taşınan Samedov, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 62 maça çıktı, bunlardan 56'sını kazanıp 6'sında yenildi. Boy 1.85 m, kilo 92 kg ve Lakabı 'Maugli'dir.

2001 yılında profesyonel olan Zabit Samedov, Belaruslu bir diğer kickboksçu olan, süper ağır sıklette önemli başarılara sahip olan Alexey Ignashov'a antrenman partnerliği de yapmıştır. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor. 17 Nisan 2007 de Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Grand Prix'i ardından K-1 2007 Las Vegas'ta final oynamıştı.

Ünlü boksör, Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp karakterine can vermeye hazırlanıyor.

BAŞARILARI

* 2008 K-1 Amsterdam GP Finalisti

* 2007 K-1 Marsilya Şampiyonu

* 2006 K-1 Fighting Network Riga Şampiyonu

* 2006 K-1 Hungary GP Debrecen Şampiyonu

* 2005 WKBF Avrupa Kickboks Şampiyonu

* 2004 WAKO Thaiboks Dünya Şampiyonu

* 2003 "Kristall Cup" Kickboks Şampiyonu

* 2002 "Kristall Cup" Kickboks Şampiyonu

* 2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboks Şampiyonu

* 2001 IFMA Avrupa Muay Thai Şampiyonu

* 2000 WAKO Thaiboks Dünya Şampiyonu