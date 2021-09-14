Yüzyüzeyken Konuşuruz Son Seslenişim sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz şarkı sözleri

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YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ SON SESLENİŞİM SÖZLERİ

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un yeni şarkısı Son Seslenişim, 17 Eylül itibarıyla çıkacak. Şarkının sözleri güncellenecektir.

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