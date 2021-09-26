Yüzyüzeyken Konuşuruz binlerce hayranını coşturdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde "Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde sahne alan alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz' konser alanını dolduran binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu.

Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliğiyle düzenlenen "Nilüfer +1 Güz Konserleri", müziğin sevilen isim ve gruplarını Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen konserde bu kez alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz sahneye çıktı. Engin Sevik ve Kaan Boşnak tarafından 2011 yılında kurulan alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz, kısa zamanda müzik dünyasında yoğun ilgi ve beğeni topladı. Nilüfer'de Bursalı hayranlarıyla buluşan grup, "Evdekilere Selam", "Otoban Sıcağı" ve "Akustik Travma" isimli albümlerinden en sevilen şarkıları seslendirdi. Grubun solisti Kaan Boşnak, konser alanı ve çevresini dolduran binlerce müzik tutkununa single parçalarını da söyledi. Büyük ilgi gören konserde dinleyiciler gruba eşlik ederken, ortaya coşku dolu anlar çıktı.

Konserin son bölümünde hayranlarının yoğun isteği üzerine bis yapan Yüzyüzeyken Konuşuruz, sahneye tekrar çıkarak "Dinle Beni Bi" ve "Sen Varsın Diye" şarkılarını seslendirerek, konseri tamamladı. Nilüfer +1 Güz Konserleri'nde gece Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin ardından gerçekleşen DJ performansıyla sona erdi. - BURSA