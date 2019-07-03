"Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA
Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.
Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
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