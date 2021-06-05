Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma
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Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma

Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da, çaldıkları klima ve dış ünitesini beze sarıp, götürmeye çalışırken polisler tarafından fark edilen iki hırsızdan biri, kovalama sonucu saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı.

ADANA'da, çaldıkları klima ve dış ünitesini beze sarıp, götürmeye çalışırken polisler tarafından fark edilen iki hırsızdan biri, kovalama sonucu saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı. Polis aracına bindirilirken tişörtü ile yüzünü saklayan şüphelinin "Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma" demesi dikkat çekti.    

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Fuzuli Caddesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin beze sarılı bir cisim taşıdığını fark etti. Polisin 'dur' ikazında bulduğu şüpheliler, ellerindeki beze sarılı cismi kaldırıma bırakıp, farklı yönlere kaçtı. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine şüphelilerin kaçabileceği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan vatandaşlar, bir kafenin bahçesine şüphelilerden birinin girdiğini görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık şüphelisi kafenin bahçesinde saklanırken, mahalle bekçilerince yakalandı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsızlık şüphelisi Barış D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edip, tişörtüyle yüzünü sakladı. Yüzünü kapattığı tişörtüyle polis aracına bindirilen şüphelinin "Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma" demesi dikkat çekti. Öte yandan şüphelilerin bıraktığı beze sarılı cismin klima ve klima dış ünitesi olduğu tespit edilirken, hırsızlık için kullanılan İngiliz anahtarını da klimanın hemen yanında bulundu.Gözaltına alınan Barış D. emniyete götürülürken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma
Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma
Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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