Yüzüklerin Efendisi'nin film ve video oyunu hakları satışa çıkarıldı

Variety'nin paylaştığı bir rapora göre, J.R.R Tolkien'den 1976 yılında Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin haklarını satın alan Zaentz Company, Orta Dünya film ve video oyunlarının haklarını satışa çıkaracağını duyurdu.

HAKLARIN TOPLAM DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

Zaentz Company'nin satışa çıkaracağı Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film ve video haklarını satın almak isteyenlerin 2 milyar dolara yakın bir ödemede bulunması gerekecek.

AMAZON, 250 MİLYON DOLAR ÖDEMEDE BULUNDU

Prodüksiyon şirketinin satışa çıkaracağı haklar arasında 8 bölümden fazla dizi, canlı etkinlikler, satılık eşya ve Tolkien'ın The Silmarillion ve Bitmemiş Öyküler metinleri de bulunuyor. Eylül 2022'de piyasaya sürülmesi beklenen The Lord of The Rings: The Ring of Power dizisini yayınlayacak şirket Amazon ise dizi hakları için 250 milyon dolar ödeme yapmıştı. Bu satın alım sonrası Amazon'un tüm hakları satın alması bekleniyor.