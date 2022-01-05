Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş

İZMİR'de sokakta, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle sarılı cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın (20) 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı. İki arkadaşının İbrahim Kırık'ı, otomobilde bırakıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta oturanlar 3 Ocak günü saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini, içinden inen 2 kişinin kaçtığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bir kişiyi yüzü bezle sarılı hareketsiz yatarken buldu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Kırık olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Ön ve arka plakası sökülen otomobilde 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan araştırmada otomobilinin plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı.

Bu arada, O.F. ve A.E.'nin, otomobili terk edip kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.