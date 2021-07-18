Yüzmek için nehre giren genç boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüzmek için nehre giren genç boğuldu

Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nde, Göksu Nehri'ne giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı.

Gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu Keleş'in cesedine ulaşıldı.

Keleş'in cesedi, otopsi için Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yüzmek için nehre giren genç boğuldu
Yüzmek için nehre giren genç boğuldu
Yüzmek için nehre giren genç boğuldu
Yüzmek için nehre giren genç boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Burak Elmas Gökhan Gönül Mehmet Topal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüzmek için nehre giren genç boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 21:41:33. #1.16#

title