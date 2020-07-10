Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti
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CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapıyor. Canlı olarak aktarıyoruz...

Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya'nın resmen ibadete açılmasının ardından yüzlerce kişi, Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti.

10.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:12

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen ibadete açılmasının ardından Ayasofya Meydanı'nda bekleyen yüzlerce kişi, akşam namazını kıldı.

Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla müze statüsünden çıkarılan Ayasofya, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacak. Danıştay'ın bu kararı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, Ayasofya Meydanı'nda bekleyen yüzlerce vatandaş akşam namazını eda etti.

Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti

24 TEMMUZ GÜNÜ İBADETE AÇILACAK

Öte yandan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, Ayasofya Cami'nin 24 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı.

Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti

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