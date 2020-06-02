Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
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Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan protestolar esnasında kalabalığın üzerine tanker süren şoförle ilgili Minneapolis polisi, milletin aklıyla alay eden bir savunma yaptı. Polis bürosu, "Şoförün eylemi bilerek yaptığına dair elimizde delil yok" açıklamasını yaptı.

02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:41

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken dün, dünya kamuoyunu şoke eden bir görüntü Minneapolis'te çekilmişti. Bir TIR şoförü eylem yapan göstericilerin üzerine aracını sürmüştü. Gözaltına alınan sürücü ile ilgili Minneapolis polisi bugün tepki çeken bir açıklama yaptı.

Göstericilerin üzerine sürdükten sonra durdurulan tanker şoförü Bogdan Vechirko, protestocuların saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kamu Güvenliği Komiseri John Harrington'ın ofisi "Bir şoför barışçıl gösteri yapan göstericilerin üzerine sürdü" ifadesini kullanmıştı.

Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma

MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDEN SAVUNMA

Fakat bugün bizzat Harrington tarafından yapılan açıklamada, tanker şoförünün kasten böyle bir şey yapıp yapmadığına dair bir kanıt olmadığı belirtildi. Harrington, "Bu olayın kasten yapıldığına dair bir kanıt elimizde yok. Eyalet, yol üzerine engel koymadığı için sürücü kalabalığı görünce anlaşıldığı kadarıyla panik yaptı" ifadesini kullandı.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Halen gözaltında tutulan Vechirko hakkındaki suçlamaların akıbeti henüz bilinmezken, savcılığın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma

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