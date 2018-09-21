Açlıkla Boğuşan Ülkenin Başbakan Yardımcısı 16 Milyon Dolarla Gözaltına Alındı

Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı Teodoro Obiang ve oğlu, Brazilya'ya 1.5 milyon dolar ve 15 milyon dolar değerinde saat ve mücevherle gittiler. 2 bin 400 dolar üzerinde nakit para girişinin yasak olduğu ülkede, Obiang'ın paraları ve mücevherleri gözaltına alındı. Ekvator Ginesi halkının yüzde 76'sı açlıkla boğuşuyor.

ÖZEL JETLE GİTTİLER

Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu ve aynı zamanda yardımıcısı Obiang,beraberindeki 10 kişilik heyetiyle özel bir jete binerek Brezilya'ya gitti. Brezilya gümrüğü, resmi görevde olmadığı belirtilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Obiang'a ait değeri 16 milyon doları geçen saatler ile paraya el koydu.

KURALLARA TABİ TUTULDU

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Brezilya'nın Malabo Büyükelçisi ise gümrük görevlilerinin işlerini yaptığını, tüm uluslararası yolcuların aynı gümrük kurallarına tabi olduğunu belirtti. Brezilya yasalarına göre, ülkeye 2 bin 400 doların üzerinde nakit para ile girilemiyor.

EYLEMİN DOSTÇA OLMADIĞINI BELİRTTİ

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeón Oyono Esono Angue, söz konusu eylemin dostça olmadığını belirterek, Brezilya yönetiminden, el konulan malların iadesini talep etti.