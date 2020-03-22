Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
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Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta, TRT-EBA TV ve EBA üzerinden eğitim görecek.

22.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:27
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.

Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak.

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

LİSE DERSLERİNİN TEKRAR YAYINLARI 6 SAAT

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EKSİĞİ OLANLAR TEKRAR YAPABİLECEK

Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca EBA'nın internet sitesi "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.

Ayrıca uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar

Haberin Videosu:

Türkiye'de yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar

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