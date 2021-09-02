Yüz yüze eğitim ne zaman 2021? 2 Eylül Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında alınan karar nedir? Okullar uzaktan mı olacak, yüz yüze mi?

Son dakika haberlerine göre Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı! Toplantı sonrası yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak açıklama yapıldı. Bunun ardından öğrenciler yüz yüze eğitim hangi gün başlıyor? Yüz yüze eğitim kesin başlayacak mı merak etti. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman 2021? 2 Eylül Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında alınan karar nedir? Okullar uzaktan mı olacak, yüz yüze mi? İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi. Yüz yüze eğitim hakkında da konuşan Koca, "Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak" dedi. Peki, yüz yüze eğitim kesin başlayacak mı?

2 EYLÜL BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak." diyen Koca, vaka sayıları hakkında da konuşarak "Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir." ifadelerini kullandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kurumlarımız arasındaki tam 2021-2022 yılına başlamadan son toplantımızda, eğitime başlanılması ve tedbirlerin son bir değerlendirmesini yapmaktı. 2020 yılı başlarından itibaren sağlık yönünden en çok büyüklerimizi, eğitim öğretim açısından gençlerimizi etkiledi.

"TÜNELİN ÇIKIŞI GÖRÜNÜYOR"

2021 yılı ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha anlaşılması, gerekse aşının devreye girmesiyle önümüzü görebileceğimiz günlere geçtik. Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 81'İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLERDİR"

Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların %90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın %90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.