Yüz yüze eğitim başladı
15.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:55
Sınıflardan görüntü Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un öğrencilerle diyaloğu Şehit Er İnan Akçam İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Eren Çoban'ın konuşması ARDAHAN - Ardahan'da yüz yüze eğitim başladı.
Sınıflardan görüntü
Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un öğrencilerle diyaloğu
Şehit Er İnan Akçam İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Eren Çoban'ın konuşması ARDAHAN - Ardahan'da yüz yüze eğitim başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik