Yüz yüze eğitim başladı
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Yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:55

Sınıflardan görüntü Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un öğrencilerle diyaloğu Şehit Er İnan Akçam İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Eren Çoban'ın konuşması ARDAHAN - Ardahan'da yüz yüze eğitim başladı.

Sınıflardan görüntü

Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un öğrencilerle diyaloğu

Şehit Er İnan Akçam İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Eren Çoban'ın konuşması ARDAHAN - Ardahan'da yüz yüze eğitim başladı.

Yüz yüze eğitim başladı
Yüz yüze eğitim başladı
Yüz yüze eğitim başladı
Yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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