Yüz Yıllık Macera Mudanya'dan Başladı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın start verdiği ve dört gün sürecek bisiklet turunda 350 km yol kat edilecek.

1897 yılında Ahmet Tevfik'in "Hüdavendigar Vilayeti Dahilinde Velespitle Bir Cevelan" adlı kitapta topladığı bisiklet turunun 8'incisi Mudanya'da düzenlenen tören ile başladı. İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile yaklaşık yüz bisikletçi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin, bisiklet turunda güzel arkadaşlıkların kurulduğuna dikkat çekti. Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Ayçetin, iyi pedallar diledi.

PEDALLARINIZ BARIŞ VE ADALET İÇİN OLSUN

Bisiklet Turu'nun başarılı ve kazasız tamamlanmasını dileyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Her pedalınız hak hukuk için, adalet için, barış için olsun" diyerek bisikletçilere başarılar diledi. Etkinliğe katılan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Dünyayı ve tarihi değiştiren insanlar cesur insanlardır. Burada olmamıza vesile olan Ahmet Tevfik Bey'in bisiklet ile yola çıkma macerasını biz de yüz yıllar sonra da olsa takip ediyoruz ve takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkyılmaz ve Kayışoğlu'nun verdiği start ile başlayan bisiklet turu Misi Köyü, İnegöl, Yenişehir, İznik ve Gemlik etapları sonrasında yeniden Mudanya'da tamamlanacak. Dört gün sürecek bisiklet turunda bisikletçiler yaklaşık olarak 350 km yol kat edecek.

