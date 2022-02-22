Yüz nakilli Uğur Acar, lise diplomasını aldı

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 10 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olarak adını tıp literatürüne yazdıran Uğur Acar (29), lise diplomasını aldı. Diploma sevincini yaşayan Acar, üniversiteyi kazanıp, sağlık çalışanı olmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği, Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı. Acar, yüz nakli olduktan 2 yıl sonra sağlık problemleri nedeniyle yarıda bıraktığı eğitimini sürdürmek için açık liseye kaydını yaptırdı. Acar, tedavisi devam ederken, aynı zamanda da AÜ'de çalışmaya başladı. İş ve öğrencilik hayatını sürdüren Acar, 8 yılın sonunda açık lise diplomasını aldı.