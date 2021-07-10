Yuvasından düşen yavru serçeyi arkeolojik eserlerin temizliğinde kullandığı "puar"la besledi
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Yuvasından düşen yavru serçeyi arkeolojik eserlerin temizliğinde kullandığı "puar"la besledi

Yuvasından düşen yavru serçeyi arkeolojik eserlerin temizliğinde kullandığı 'puar'la besledi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde bulunan tarihi mozaiklerin kaldırılması çalışmasında restoratör olarak görev yapan Cumhur Aksakal, dinlenme sırasında altına oturdukları ağaçtaki yuvasından düşen bir serçeyi arkeolojik eserlerin temizliğinde kullandığı "puar"la besledi, ona su verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde bulunan tarihi mozaiklerin kaldırılması çalışmasında restoratör olarak görev yapan Cumhur Aksakal, dinlenme sırasında altına oturdukları ağaçtaki yuvasından düşen bir serçeyi arkeolojik eserlerin temizliğinde kullandığı "puar"la besledi, ona su verdi.

Yukarıbilenler Mahallesi'nde bir evde bulunan tarihi mozaiklerin çıkarılması ve kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalar sırasında Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Aksakal, alanda bulunan bir ağacın gölgesinde dinlendikleri sırada yuvasından bir yavru serçe düştüğünü gördü.

Yavru serçeyi alan Aksakal, çalışma arkadaşlarının yardımıyla arkeolojik eserlerin temizliğinde kullanılan "puar"la önce bisküviyi ezerek ıslatıp mama haline getirdi ve serçeyi bu aletle besledi.

Aksakal daha sonra yavruyu ağaçtaki yuvasına bıraktı.

Cumhur Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde annesinin gagasıyla beslenen serçeyi çalışmalarda kullandığı aletle beslediğini, minik kuşa mama ve su verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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