Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor

İhlas Haber Ajansı / Kürşat Aktaş - Haberler | Güncel

Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yuvasından düşen Kulaklı Orman Baykuşu yavrusunu bulan esnaf, yavru baykuşa çocuğu gibi bakıyor.

Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yuvasından düşen Kulaklı Orman Baykuşu yavrusunu bulan esnaf, yavru baykuşa çocuğu gibi bakıyor.

Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Doktor Hüseyin Filiz Caddesi üzerinde çınar ağacından düşen yavru baykuşa esnaflar sahip çıktı. Cadde üzerinde kafeterya işleten Hasan Gülpınar, ağaçtan düşen yavru baykuşa 3 günden beri bakıyor. Kedi ve köpeklere yem olmadan yavru baykuşu düştüğü yerden alan Hasan Gülpınar, baykuş uçana kadar işyerinde misafir edecek.

Her gün aldığı kıyma ile beslediği yavru baykuşu görenlerin hayran olduğunu dile getiren Hasan Gülpınar, işyerinin maskotu olduğunu söyledi.

Yavru baykuşu geceleri uçurmak istediğini ve 10-15 metre kadar uçtuğunu dile getiren Hasan Gülpınar, günlük 1 kilo kadar kıyma tükettiğini dile getirdi.

Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kürşat Aktaş

KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
Erdoğan: 'İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.'
Erdoğan: "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdullah Gül Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Adem Büyük Arda Turan Cenk Tosun Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:45:08. #1.16#

title