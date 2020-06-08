Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu

Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu Mesire alınındaki delice doğan yuvası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince gözetim altına alındı Mersin'in Erdemli ilçesinde ağaç tepesindeki yuvasından aşağıya düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yeniden yuvasına konuldu.

08.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:46

Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu

Mesire alınındaki delice doğan yuvası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince gözetim altına alındı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde ağaç tepesindeki yuvasından aşağıya düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yeniden yuvasına konuldu.

Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi'ndeki Tırtar Mesire Alanı'nda piknik yapan bir aile, yerde yırtıcı bir kuş yavrusu gördü. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesi'ne haber verdi. Görevliler, inceledikleri yavru kuşun, yuvasının bulunduğu ağacı da tespit ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kuş yavrusunu, birkaç yavrunun daha bulunduğu yuvaya bıraktı.

Hatay'dan Mersin'e tatil için geldiğini ifade eden Aşkın Akçay adlı duyarlı vatandaş, "Piknik esnasında yerde yırtıcı bir kuş yavrusu gördük. Bir şahin ya da doğan yavrusuna benziyordu. Görsellerle kıyasladık. Bunların neslinin tükenmekte olduğuna dair sürekli duyumlar alıyoruz. Yaralı kuşu görünce de yetkili birimleri aradık" dedi.

Konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklarla paylaştıklarını ifade eden Akçay, "En kısa sürede ilgi gösterip yardımcı oldular. Tüm vatandaşlarımızı özellikle de nesli tükenmekte olan hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şube Şefi Mevlüt Çetin ise "Yuvasından düşen yavru delice doğanı duyarlı vatandaşlar haber verdi. Bizde geldik incelemesini yaptık. Herhangi bir yarasının olmadığını gördük. İtfaiye ekiplerine de haber verdik. İtfaiye ekipleriyle birlikte yavruyu yuvasına yerleştirdik. Arkadaşlarımız aralıklarla gelip kuşun takibini yapacak" şeklinde konuştu.

Yavru kuşun yiyecek kavgası esnasında yuvadan düşmüş olabileceği düşünülüyor. Öte yandan mesire alınındaki delice doğan yuvası Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şube Şefliği tarafından gözetim altına alındı.

Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Bülent Ersoy Beyazıt Öztürk
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Yuvadan düşen delice doğan yavrusu, operasyonla yuvasına konuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:47:17. #1.15#
title