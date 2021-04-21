Yusufeli'nde yangında bir ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Arıklı Mahallesinde Birol Alkan'a ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yusufeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu