Yusuf Yusuf film konusu nedir? Yusuf Yusuf film oyuncuları kimdir?

2014 yapımı Komedi türü filmi Yusuf Yusuf başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar paylaşıyor. Yusuf Yusuf film konusu nedir? Yusuf Yusuf film oyuncuları kimdir? İşte Yusuf Yusuf film konusu ve oyuncu kadrosu!

Komedi film türünde döneminde en çok merak edilen Yusuf Yusuf filmi yönetmenliğini Ali Gündoğdu yaptı. Yusuf Yusuf film konusu nedir? Yusuf Yusuf film oyuncuları kimdir? İşte Yusuf Yusuf film konusu ve oyuncu kadrosu!

YUSUF YUSUF FİLM KONUSU NEDİR?

Film çocukluğundan beri arabalara, otomobil yarışlarına ilgi duyan ve hep rallici olma hayali kuran, ancak hayat şartlarına yenilip, Ankara'da dolmuş şoförü olmuş Yusuf'un aksiyon dolu bir o kadar da komik hikayesini konu alıyor.

YUSUF YUSUF FİLM OYUNCULARI VE KADROSU!

Yusuf Yusuf filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Bülent Seyran, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Ayçin İnci,Yakup Yavru, Sezai Altekin, Tülin Oral, Emrah Özdilek, Barış Çelikkol, Tuğçe Özbudak, Berrak Güvem, Sinan Bengier, Hakan Akın ve Baha Bayırlı yer alıyor.