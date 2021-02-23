Yusuf suresi 54, 55, 56 ayetleri nedir? İş bulmak ve mevki kazanmak için Yusuf Suresi

İşsizler için iş bulmak ve mevki kazanmak için tavsiye edilen ve okunan oldukça tesirli Yusuf Suresi 54-55-56 Ayetleri Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti

İş bulmak ve mevki kazanmak için tavsiye edilen ve okunan oldukça tesirli Yusuf Suresi 54-55-56 Ayetleri Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti

YUSUF SURESİ

İşsizlik sıkıntısı çeken, iş bulup çalışamayan, ihtiyaç ve zaruret içerisinde olan kimseler 5 vakit namazlardan sonra aşağıda yazılı Yusuf Suresi 54-55-56 ayeti kerimeleri 7 veya 11 defa okumaya devam ederlerse kısa zamanda iyi bir mevki ve işe sahip olurlar.

Yusuf Suresi 54-55-56 Ayet-i Kerimeler

Kuran-ı Kerim 12. Suresi olan Yusuf Suresi 54-55-56. ayetleri Arapça yazılışı ve Türkçe Okunuşu, Diyanet Meali

Yusuf Suresi 54. Ayet Arapça Okunuşu ve Meali

Ve kâlel meliku'tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn(emînun).

Anlamı: Kral, "Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım", dedi. Onunla konuşunca dedi ki: "Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin."

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Yusuf Suresi 55. Ayet

Kâlec'alnî alâ hazâinil ard(ardı), innî hafîzun alîm(alîmun).

Anlamı: Yûsuf, "Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim" dedi.

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Yusuf Suresi 56. Ayet

Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard(ardı), yetebevveu minhâ haysu yeşâu, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn(muhsinîne).

Böylece Yûsuf'a, dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkân ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükâfatını zayi etmeyiz.

Her namazdan sonra 5 kere okunmalıdır.