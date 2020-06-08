Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor
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Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor

Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyorKARS'ta su almaya gittiği çeşme başında kavga ettiği çocuklardan biri tarafından çubuk batırılan sağ gözünü kaybeden Yusuf Aktaş (11), kornea nakli olmak ya da yapay göz (cam göz) takılmasını istiyor.

08.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:37

Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor

KARS'ta su almaya gittiği çeşme başında kavga ettiği çocuklardan biri tarafından çubuk batırılan sağ gözünü kaybeden Yusuf Aktaş (11), kornea nakli olmak ya da yapay göz (cam göz) takılmasını istiyor.

Bülbül Mahallesi'nde bir yıl önce yaşanan olayda, su almak için çeşmeye giden Gülay-Erkan Aktaş çiftinin oğlu Yusuf, iddiaya göre su sıçrattığı gerekçesiyle Suriyeli 3 çocukla kavga etti. Kavga sırasında çocuklardan biri, elindeki tahta çubuğu Yusuf'un sağ gözüne batırdı.

3 çocuk olay yerinden kaçarken ailesi tarafından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf'un gözünü kaybettiği belirlendi. Yusuf için 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sosyal medya oluşumu yöneticisi Taner Güneş devreye girdi. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün de desteğiyle İstanbul'a götürülen Yusuf'un gözüne, özel bir hastanede yapılan ameliyatla misket göz takıldı.

'ARKADAŞLARIMIN BENİ DIŞLAMASINA İÇERLİYORUM'

Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf'un hayali ise göz doktoru olmak. Sağ gözündeki kaybın sol gözünü de etkilelemesi için tedavi edilmek isteyen Yusuf'un hayali, kornea nakli olmak ya da cam göz takılması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Yusuf, "Su doldurmaya giderken, Suriyeli 3 kardeş bekliyorlardı. İkisi beni arkamdan tuttu, diğer gözüme çubuk sokup, çıkarttı. Ayaklarına su geldi diye yaptılar. Gözüm elimin içine düştü. Bayılmışım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Gözümden yaş yerine kan akınca çok korktum. Tek istediğim gözümün görmesi. Göz nakli olabilir eğer o da olmazsa cam göz olabilir. Gözümün tedavisini istiyorum. Arkadaşlarım beni dışlıyor, çok içerleniyorum. Dayanamıyorum artık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu.

İnşaat işçisi baba Erkan Aktaş (33), "Bir çocuk oğlumun gözüne sopayı sokup çıkardı. Oğlum sağ gözünü tamamen kaybetti. Devletimizden, destek istiyorum. Oğlumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Çocuğum okulunda çok başarılı. Sadece sağlığına kavuşmasını istiyorum. Sağ gözünden sol gözüne iltihap alıyordu. Sağ olsun Yavuz Bingöl ve Taner Güneş yardımcı oldular. Ameliyatla misket göz taktılar. Ancak göz birkaç gün temizlenmediğinde iltihap topluyor. Misketi yuvadan çıkarıp temizleyip yerine takıyoruz. Eğilip katlığında ağlayarak, başının döndüğünü söylüyor. Çocuğum için göz nakli istiyorum" dedi.

Anne Gülay Aktaş (28) ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, hayırseverlere sesleniyorum; Çocuğuma göz nakli veya cam göz istiyorum. Çocuğumun bu acı durumuna el atılmasını istiyorum. Devletimizden çocuğumun sahiplenilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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