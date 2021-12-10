Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı hoca hasta mı? Yusuf Kavaklı hocanın hastalığı ne?

Yusuf Kavaklı hoca hasta olup olmadığı ile izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dini programlarla izleyici karşısına çıkan Yusuf Kavaklı, bir süredir ekran başındaki izleyicilerin sağlık durumu ile yakından takip ettiği isim oldu. Peki, Yusuf Kavaklı hocanın hastalığı ne? Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı hoca hasta mı?

YUSUF KAVAKLI HOCA HASTA MI?

Kavaklı Hoca, hastalığı için, "Kolay ama bir kısım riskleri var" dedi. Nur Viral, "Evet hocamız bir sağlık mücadelesi var, hepinizden hocamız için dua bekliyoruz" dedi. Yusuf Kavaklı hocanın tedavisi Çapa Tıp Fakültesi'nde devam ediyor

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Şubat 1946

Kaç yaşında: 75yaşında

usuf Kavaklı, 1946'da Sivas'ta doğdu.

İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966'da Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı.

1982'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.

1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 yıl devam ettirdi.

2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu.

Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırmaktadır.

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