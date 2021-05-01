Yusuf Hayaloğlu kimdir? Yusuf Hayaloğlu ne zaman öldü?

Yusuf Hayaloğlu kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Söz yazarı ve ressam Yusuf Hayaloğlu, pek çok şiir albümüne imza atan Hayaloğlu ölüm yıldönümünde özel mesajlarla anılırken Yusuf Hayaloğlu kimdir? Yusuf Hayaloğlu ne zaman öldü? Yusuf Hayaloğlu hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

Şiir denince ilk akla gelen isimlerden olan Yusuf Hayaloğlu, gündemin merak edilen konnuları arasında. Gündemde ve sosyal medyada trend olan konu sonrası Yusuf Hayaloğlu kimdir? Yusuf Hayaloğlu ne zaman öldü? Yusuf Hayaloğlu hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı. İşte Yusuf Hayaloğlu'nun merak edilenleri…

YUSUF HAYALOĞLU KİMDİR?

Yusuf Hayaloğlu 15 Aralık 1953 tarihinde Ovacık, Tunceli'de dünyaya geldi. 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Zaza asıllı şair, söz yazarı ve ressam olan Yusuf Hayaloğlu, akciğerindeki tümör nedeniyle uzun süredir kanser tedavisi gören Yusuf Hayaloğlu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Akciğerinde oluşan ödem nedeniyle son 24 saatini yoğun bakım ünitesinde geçiren Hayaloğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın ağabeyiydi.

Flash TV ve Kral TV 'de programlar yapan Hayaloğlu'nun cenazesi 4 Mart 2009 tarihinde önce Armutlu Cemevi'nden daha sonra ikindi namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedilmiştir.

Gözleri İntihar Mavi adlı şiir kitabı bulunan Hayaloğlu'nun, Hani Benim Gençliğim, Başım Belada, Adı Bahtiyar, Başkaldırıyorum, Ayrılığın Hediyesi, Yüreğim Kanıyor gibi şiirleri başta Ahmet Kaya olmak üzere birçok sanatçı tarafından bestelenmiş ve yorumlanmıştı.

Ahmet Kaya ile Tanışma

Kardeşi Gülten Hayaloğlu ile evlendikten sonra şiirleri Ahmet Kaya müziğiyle birlikte popülerleşir.

Sözlerinin çoğunluğunun Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu Yorgun Demokrat isimli Ahmet Kaya albümü 1987 yılında yayımlanır.

Ahmet Kaya'nın 1988 yılında yayınlanan Başkaldırıyorum adlı albümünde yer alan iki şarkının söz yazarı yine Yusuf Hayaloğlu'dur.

Hayaloğlu, Ahmet Kaya'nın ölümünün ardından Ahmet Kaya'ya hitaben İşte Gidiyorum adlı şiiri yazmıştır.

Mine Hayaloğlu ile evli idi.

Kitapları

Gözleri İntihar Mavi

Şiir Albümleri

Ah Ulan Rıza

Bir Acayip Adam

Şiirleri