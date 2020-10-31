Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve nereli?
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Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve nereli?

31.10.2020 00:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:45
Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve nereli?

Şuan Kasımpaşa SK'da forma giyen başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve nereli? Yusuf Erdoğan boy ve kilosu nedr?

Isparta doğumlu orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve nereli? Yusuf Erdoğan boy ve kilosu nedir?

YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?

Yusuf Erdoğan, 7 Ağustos 1992, Isparta doğumlu Türk futbolcudur. Araklıspor'da futbol hayatına başlamış, şu an Kasımpaşa takımında forma giymektedir. Süper Lig'deki ilk golünü 19 Eylül 2013 günü atmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü Apollon Lemesu'a karşı attı ve bu golle takımı maçı 1-2 kazandı. İkinci gölünü 3 Ekim 2013 günü, yine UEFA Kupası'nda Lazio takımına karşı attı, bu maç 3-3 berabere bitti. 03 Haziran 2014 itibarıyla Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

YUSUF ERDOĞAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,71

Kilo: 75

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