Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Demir hangi takıma transfer oldu? Yusuf Demir Barcelona'ya mı gidiyor?
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Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Demir hangi takıma transfer oldu? Yusuf Demir Barcelona'ya mı gidiyor?

Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Demir hangi takıma transfer oldu? Yusuf Demir Barcelona'ya mı gidiyor?
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Son dakika: Yusuf Demir, Barcelona'ya transfer oldu! La Liga devi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Bunun ardından futbol severler Yusuf Demir kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. Yusuf Demir hangi takımlarda oynadı? Yusuf Demir'in hayatı ve kariyeri haberimizde...

Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu Yusuf Demir kimdir merak edildi. Yusuf Demir kimdir, hangi takımda oynuyor, aslen nereli, kaç golü var, boyu kaç, kilosu kaç, Barca'ya mı transfer oldu?

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir (d. 2 Haziran 2003; Viyana, Avusturya) On Numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. Rapid Wien'den kiralık olarak Primera División RFEF takımlarından Barcelona B'de forma giymektedir.

Yusuf Demir doğum tarihi : 2 Haziran 2003

Yusuf Demir kaç yaşında : 18 yaşında

Yusuf Demir nereli : Aslen Trabzonlu

Yusuf Demir hangi mevkide oynuyor : On Numara

Yusuf Demir boyu kaç : 1,73 m

Yusuf Demir kilosu kaç : 65 kg

KULÜP KARİYERİ

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Demir hangi takıma transfer oldu? Yusuf Demir Barcelona'ya mı gidiyor?

YUSUF DEMİR BARCELONA'YA MI TRANSFER OLDU?

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıklarken, genç 10 numaranın Barcelona B forması giyeceği aktarıldı.

La Liga devi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 18 yaşındaki yıldız, geçen sezon 38 resmi maçta forma giymiş 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Demir, İspanyol ekibinin Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra transfer ettiği 3. Türk oyuncu oldu.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı. Katalan devi, Rapid Wien'den Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

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Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Demir hangi takıma transfer oldu? Yusuf Demir Barcelona'ya mı gidiyor? - Haberler
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