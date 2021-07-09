Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yusuf Demir hangi takıma transfer oldu? Yusuf Demir Barcelona'ya mı gidiyor?

Son dakika: Yusuf Demir, Barcelona'ya transfer oldu! La Liga devi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Bunun ardından futbol severler Yusuf Demir kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. Yusuf Demir hangi takımlarda oynadı? Yusuf Demir'in hayatı ve kariyeri haberimizde...