Yusuf bebeğin bakanlık desteğiyle alınan üçüncü ilacı aileye teslim edildi
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Yusuf bebeğin bakanlık desteğiyle alınan üçüncü ilacı aileye teslim edildi

Sakarya'da, doğduğunda fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan Yusuf Bozkurt'un Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca alınan 400 bin lira değerindeki üçüncü faz ilacı aileye teslim edildi.

Yusuf bebeğin bakanlık desteğiyle alınan üçüncü ilacı aileye teslim edildi
19.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:44

Sakarya'da, doğduğunda fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan Yusuf Bozkurt'un Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca alınan 400 bin lira değerindeki üçüncü faz ilacı aileye teslim edildi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şeker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocuğu olan Yusuf Bozkurt, doğduktan sonra 7 ay boyunca yoğun bakımda kaldı.

Fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve bu yüzden yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Yusuf için doktorlar 14 gün içinde öleceğini söylemiş ancak Yusuf hayata tutunmayı başarmıştı.

Sakarya Valiliğinin izniyle sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan parayla ilacı temin edilen Yusuf bebek, solunum cihazından kurtulup yoğun bakımdan çıktı.

Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'ın başlattığı "Yusuf'un Siyahına Yeşil Ol" yardım kampanyasıyla ikinci faz ilacı alınan Yusuf bebek, bir yaşını geçerek yürüteçle ilk adımını atmaya başladı.

Yusuf bebeğin 399 bin lira değerindeki üçüncü faz ilacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na sağladığı kaynakla, yurt dışından Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) getirildi.

Adapazarı Kaymakamlığı ve Adapazarı Belediyesinin başlattığı çalışmayla Adapazarı Vefa Destek Grubu tarafından Ankara'daki merkezden getirilen ilaç, Bozkurt ailesine teslim edildi.

"İlaç sorununun çözülmesinden memnuniyet duyduk"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, süreci dikkatle takip ederek ilacın hızlı teminin sağlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Adapazarı'nın yardımlaşma ve dayanışmanın şehri olduğunu vurgulayan Işıksu, "Yusuf bebeğimizin süreci aslında bizlere birçok şeyi yeniden hatırlattı. Yardımlaşma olduğunda ve işimizi en güzel şekilde yaptığımızda Allah muhakkak yardım ediyor ve edecek. İlaç sorununun çözülmesinden memnuniyet duyduk. Yusuf bebeğimizin hayata tutunma azmine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için seferber olan tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim kılsın, dayanışma ruhu Adapazarımız'da ilelebet sürsün." ifadelerini kullandı.

İlacın teslim edilmesinden büyük mutluluk duyan Naciye ve İbrahim Bozkurt çifti de katkıları bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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