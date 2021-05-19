Yusuf Azuz kimdir? Yusuf Azuz kaç yaşında, nereli? Yusuf Azuz biyografisi!

1980'li senelerin en popüler mankenlerinden olan Yusuf Azuz kimdir? Yusuf Azuz, 1956 senesinde Ankara'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi mevcuttur. Babası Ankara Radyosu prodüktörü Salva Azuz, annesinin adı Ayferi Azuz'dur. Annesi bir zamanların Türk popu'nun unutulmaz sesidir. Yusuf Azuz kaç yaşında, nereli? Yusuf Azuz mesleği nedir? Yusuf Azuz hayatı ve biyografisi nedir?

Yusuf Azuz, 1956 senesinde Ankara'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi mevcuttur. Babası Ankara Radyosu prodüktörü Salva Azuz, annesinin adı Ayferi Azuz'dur. Annesi bir zamanların Türk popu'nun unutulmaz sesidir. 1980'li senelerin en popüler mankenlerinden olan Yusuf Azuz kimdir? Yusuf Azuz kaç yaşında, nereli? Yusuf Azuz mesleği nedir? Yusuf Azuz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YUSUF AZUZ KİMDİR?

1980'li senelerin en popüler mankenlerindendir.

Yusuf Azuz, 1956 senesinde Ankara'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi mevcuttur. Babası Ankara Radyosu prodüktörü Salva Azuz, annesinin adı Ayferi Azuz'dur. Annesi bir zamanların Türk popu'nun unutulmaz sesidir.

Yusuf Azuz; Engin Koç, Atilla Saral ve Yaşar Alptekin'in aralarında olduğu mankenlerle birlikte 1980'li senelerın en popüler mankenlerindendir. Ama seneler geçti, hayatın akışı değişti ve o ışıltılı günler, tekstil dünyasının yaşadığı kriz sebebiyle bitti. Herkes yeni bir yol çizdi kendine.Yusuf Azuz oyun oyunculuk yapmaya başladı.

Yusuf Azuz, hiç evlenmedi, bir çok dizi filmde rol aldı.

Yusuf Azuz, 2010 senesinde hastalanmış ve (MS) multipl skleroz teşhisi konmuştur.

Bir beyin ve omurilik rahatsızlığı olan MS, Azuz'u yatağa düşürdü. Bir yandan rahatsızlık öte yandan maddi imkansızlıklarla boğuşan Azuz'un sesini sonunda eski günlerin yakın dostu, mankenlik ajansı sahibi Atilla Kaplakarslan duydu. Yıllar boyu bir çok organizasyonda birlikte çalıştığı Azuz'a yardım etmek için kolları sıvayan Kaplakarslan, durumdan Azuz'un eski dostlarını haberdar etti. O günlerde Petek Dinçöz Azuz'u TV programına evinde ağırladı ve herkes ünlü mankenin dramını öğrendi.

2010 senesinin Aralık ayında uzun süredir MS hastalığıyla savaşan eski manken Yusuf Azuz'a dostlarından destek geldi. Pınar Altuğ, Merve İldeniz, Deniz Pulaş, Esin Moralıoğlu, Canan Mutluer, Sibel Savacı, Atilla Saral, Tolga Savacı ve Yaşar Alptekin gibi 80 ve 90'lı senelerin efsane mankenleri, Azuz için yeniden podyuma çıktı. Eski mankenler Petek Dinçöz ve Demet Akalın da, şarkılarıyla defileye renk kattı. Azuz'un annesi Ayferi Azuz, oğlunun meslektaşlarına teşekkür etti.

Olivium Alışveriş Merkezi'nde 1. Nostalji Moda Günleri adı altında gerçekleştirilen organizasyonun sunuculuğunu da Halit Kıvanç üstlendi.

FİLM VE DİZİLERİ

2008 – Miras (Robert) (Sinema Filmi)

2007 – Hırçın Kız (Sadri) (TV Dizisi)

2006 – 2007 – Arka Sokaklar (Batur) (TV Dizisi)

2005 – Hacı (Turan)(TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Soyguncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2004 – Şubat Soğuğu (Yılan) (TV Dizisi)

2004 – Memleket Hikayeleri – Turnalar (Faik)TV Filmi

2004 – Memleket Hikayeleri – Sefil Baykuş (TV Filmi )

2004 – Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 – Toprağa Kan Düştü (TV Filmi )

2002 – Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (Haldun) (TV Dizisi)

2000 – Çember (Osman) (TV Filmi )

2000 – Dansöz (Sinema Filmi)

1999 – Şampiyon (TV Filmi )

1998 – Hesabım Bitmedi (TV Dizisi)

1994 – Çılgın Yenge (Fikret) (TV Filmi )

1993 – Ezan Sesleri (TV Filmi )

1992 – İki Kız kardeş (Tanju) (TV Dizisi)

1992 – Savcı (TV Dizisi)

1991 – Yalnızlar (Fransızca Öğretmeni Necati) (TV Dizisi)