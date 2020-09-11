Yusuf Alabarda kimdir? Yusuf Alabarda kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda hayatı ve biyografisi!
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Yusuf Alabarda kimdir? Yusuf Alabarda kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yusuf Alabarda izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yusuf Alabarda kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda hayatı ve biyografisi! Yusuf Alabarda kimdir?

Yusuf Alabarda kimdir? Yusuf Alabarda kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:11

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yusuf Alabarda hakkında araştırmalar yapılıyor. Yusuf Alabarda kimdir? Yusuf Alabarda kaç yaşında, nereli? Yusuf Alabarda hayatı ve biyografisi!

SAVUNMA VE GÜVENLİK UZMANI Dr. YUSUF ALABARDA KİMDİR?

Emekli Albay, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde 23 yıl boyunca görev aldı.

Yusuf Alabarda, Dayton Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Bosna-Hersek NATO Uygulama Gücü'nde görev aldı.

Yüksek lisansını 2007 yılında Amerika'da Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi üzerine yapan Yusuf Alabarda, TSK'nın önemli modernizasyon projelerinde proje yöneticisi olarak da çalıştı.

Aslen Balıkesir Kepsut'lu olan Yusuf Alabarda doktora çalışmasını ise Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde, Demokratik Sivil-Asker İlişkileri üzerine yazdığı tez ile yürüttü.

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